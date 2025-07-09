Украина ввела санкции против российского центра «Воин». Андраник Гаспарян, командир этого центра и Герой России, заявил, что власти Киева внимательно следят за работой российских молодёжных организаций и обеспокоены их успехами.

Как отметил Гаспарян, новые санкции подтверждают, что центр «Воин» движется в правильном направлении. Он напомнил, что организация уже находится под ограничениями со стороны Евросоюза и Великобритании. По его словам, центр продолжит развивать культуру, историю и духовные ценности России.

«Киевский режим постоянно держит в фокусе внимания работу наших молодёжных организаций, в том числе и Центра «ВОИН». И, видимо, они обеспокоены и напуганы нашими успехами, нашим единством. Мы уже находимся под санкциями Евросоюза и Великобритании, и такое внимание к нам ещё раз подчёркивает, что мы на правильном пути и вместе с нашими курсантами продолжим вносить свой вклад в укрепление нашей истории, культуры, наших духовных ценностей», – отметил Гаспарян.