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9 июля, 10:45

Украина ввела санкции против российского центра «Воин» из-за его успехов

Гаспарян: Успехи российского центра «Воин» вызывают страх на Украине

Обложка © Telegram/Минобороны России

Обложка © Telegram/Минобороны России

Украина ввела санкции против российского центра «Воин». Андраник Гаспарян, командир этого центра и Герой России, заявил, что власти Киева внимательно следят за работой российских молодёжных организаций и обеспокоены их успехами.

Как отметил Гаспарян, новые санкции подтверждают, что центр «Воин» движется в правильном направлении. Он напомнил, что организация уже находится под ограничениями со стороны Евросоюза и Великобритании. По его словам, центр продолжит развивать культуру, историю и духовные ценности России.

«Киевский режим постоянно держит в фокусе внимания работу наших молодёжных организаций, в том числе и Центра «ВОИН». И, видимо, они обеспокоены и напуганы нашими успехами, нашим единством. Мы уже находимся под санкциями Евросоюза и Великобритании, и такое внимание к нам ещё раз подчёркивает, что мы на правильном пути и вместе с нашими курсантами продолжим вносить свой вклад в укрепление нашей истории, культуры, наших духовных ценностей», – отметил Гаспарян.

Центр «Воин» является местом, где молодые люди получают жизненные и профессиональные навыки. В его работе участвуют ветераны боевых действий, включая тех, кто участвовал в специальной операции на Украине. Гаспарян подчеркнул, что центр будет продолжать следовать курсу президента России по воспитанию молодёжи, несмотря на внешние трудности.

Зеленский ввёл новые санкции против России, Белоруссии и Китая
Зеленский ввёл новые санкции против России, Белоруссии и Китая

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС планирует ввести против России «самые жёсткие санкции» за последние три года. По словам министра, новые ограничения будут направлены против нефтяной отрасли РФ, финансовых институтов и тех, кто помогает Москве обходить существующие санкции. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпримет все усилия для снижения воздействия новых санкций.

Анастасия Никонорова
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