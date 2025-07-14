Новые санкции президента США Дональда Трампа против России — это попытка напугать «ежа голой жопой», считает нардеп Артём Дмитрук. Об этом он заявил у себя в социальных сетях, прокомментировав очередные ограничительные меры со стороны Штатов.

«Администрация США перешла от стадии «попробовать договориться, ведь мы сверху» к стадии «а теперь попробуем их напугать» — горящими палками, факелами и… санкциями», — написал Дмитрук.

По его мнению, словосочетание «санкции против России» сейчас вызывает лишь смех, поскольку они уже не способны изменить ход событий. Нардеп подчеркнул, что поставки оружия Украине, будь то через НАТО, Европу или даже Amazon, не повлияют на стратегическую ситуацию.

Дмитрук отметил, что даже 100 ракет в месяц с дальнобойными характеристиками не остановят продвижение РФ, а лишь продлят агонию. Он добавил, что Запад уже отдал Украине максимум возможного, и более мощной помощи не будет, несмотря на громкие заявления.

Касаясь внутренней ситуации, нардеп заявил, что мобилизация, положение на фронте и кадровые перестановки в правительстве лишь усугубляют кризис. Единственным реальным спасением, по его словам, мог бы стать ввод западных войск, но этого не произойдёт — ни одна армия не готова к прямому столкновению с Россией из-за риска ядерной эскалации.

В итоге, заключил Дмитрук, украинцы продолжают гибнуть ради политики Зеленского.