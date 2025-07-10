«Лающая собака»: Трамп решил натравить на Россию «деревянного соросёнка» Бессента

Президент США Дональд Трамп намерен привлечь министра финансов Скотта Бессента для давления на российскую экономику. Чиновник, как отметил политолог Александр Дудчак, известен тем, что работал на американского финансиста, известного русофоба Джорджа Сороса, а также участвовал в «торговых войнах» против Китая.

«Но в чём его выдающиеся заслуги — сложно понять. <…> Они его будут использовать, наверное, как лающую собаку, которая будет угрожать санкциями, но даже с Китаем это не прошло», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, Бессент «немножко деревянный, слишком прямолинейный» и не отличается качествами дипломата. Вероятно, он будет поддерживать инициативы по введению «сумасшедших очередных пошлин». Однако давить на Россию санкциями в условиях, когда мы уже который год находимся в состоянии санкционной войны — это всё равно, что «с разбегу в бетонный столб головой удариться», с иронией пояснил эксперт.