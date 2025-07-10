Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 05:01

СМИ узнали о планах Трампа использовать Бессента в качестве «секретного оружия» против России

The Telegraph: Трамп может использовать главу Минфина США Бессента против России

Министр финансов США Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Министр финансов США Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп рассматривает министра финансов Скотта Бессента в качестве «секретного оружия» для давления на российскую экономику. Как пишет The Telegraph, Бессент, которого называют «талантливым специалистом с Уолл-стрит», ранее играл ключевую роль в торговой войне Трампа с Китаем.

Авторы публикации характеризуют его как «такого же разрушителя и нестандартного мыслителя», как и самого Трампа. Решение сделать ставку на Бессента связано с неспособностью американского лидера навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину.

Хитрая сделка: Трамп готов обрушить новые санкции на Россию, но при одном условии
Хитрая сделка: Трамп готов обрушить новые санкции на Россию, но при одном условии

Напомним, Трамп ранее анонсировал «маленький сюрприз» для России в ответ на действия Москвы на Украине, но отказался раскрывать конкретные детали планируемых мер. Республиканец также подчеркнул, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по украинскому вопросу.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar