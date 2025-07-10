СМИ узнали о планах Трампа использовать Бессента в качестве «секретного оружия» против России

Президент США Дональд Трамп рассматривает министра финансов Скотта Бессента в качестве «секретного оружия» для давления на российскую экономику. Как пишет The Telegraph, Бессент, которого называют «талантливым специалистом с Уолл-стрит», ранее играл ключевую роль в торговой войне Трампа с Китаем.

Авторы публикации характеризуют его как «такого же разрушителя и нестандартного мыслителя», как и самого Трампа. Решение сделать ставку на Бессента связано с неспособностью американского лидера навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину.