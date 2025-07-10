СМИ узнали о планах Трампа использовать Бессента в качестве «секретного оружия» против России
The Telegraph: Трамп может использовать главу Минфина США Бессента против России
Министр финансов США Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп рассматривает министра финансов Скотта Бессента в качестве «секретного оружия» для давления на российскую экономику. Как пишет The Telegraph, Бессент, которого называют «талантливым специалистом с Уолл-стрит», ранее играл ключевую роль в торговой войне Трампа с Китаем.
Авторы публикации характеризуют его как «такого же разрушителя и нестандартного мыслителя», как и самого Трампа. Решение сделать ставку на Бессента связано с неспособностью американского лидера навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину.
Напомним, Трамп ранее анонсировал «маленький сюрприз» для России в ответ на действия Москвы на Украине, но отказался раскрывать конкретные детали планируемых мер. Республиканец также подчеркнул, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по украинскому вопросу.