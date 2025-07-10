«Как на базаре»: Профессор объяснил, почему Путин не реагирует на хамство Трампа

Президент РФ Владимир Путин не реагирует на хамские заявления своего американского коллеги Дональда Трампа из-за серьёзных отличий в политической культуре. Российский лидер отличается последовательностью и несёт ответственность за свои слова, как и учит «ленинско-чичеринская школа». Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберёзкин.

«А Трамп как на восточном базаре. Он прибегает, заламывает цену, потом снижает цену до минимума и всё время выторговывает себе какие-то уступки. Термин, который он использует чаще всего, это «сделка». Для него не важна стратегия в этом смысле», — цитирует эксперта kp.ru.