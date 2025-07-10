«Как на базаре»: Профессор объяснил, почему Путин не реагирует на хамство Трампа
Профессор Подберёзкин: Путин не реагирует на хамские заявления Трампа
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин не реагирует на хамские заявления своего американского коллеги Дональда Трампа из-за серьёзных отличий в политической культуре. Российский лидер отличается последовательностью и несёт ответственность за свои слова, как и учит «ленинско-чичеринская школа». Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберёзкин.
«А Трамп как на восточном базаре. Он прибегает, заламывает цену, потом снижает цену до минимума и всё время выторговывает себе какие-то уступки. Термин, который он использует чаще всего, это «сделка». Для него не важна стратегия в этом смысле», — цитирует эксперта kp.ru.
Он также обратил внимание, что стратегия у США всё-таки есть, она довольно последовательная и долгосрочная. В эфире радио «Комсомольская правда» специалист отметил, что и с 1990-х годов эта тактика была «направлена на уничтожение России». Благо, в нашей стране это осознали, подчеркнул профессор.
Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись в его распоряжении заявил, что Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям», если президент России начнёт СВО на Украине. В Кремле уже прокомментировали угрозы Трампа. По словам Дмитрия Пескова, РФ рассчитывает продолжать диалог с США для «починки» отношений.