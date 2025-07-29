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Регион
29 июля, 12:07

Украинское командование драпает из Красноармейска на фоне наступления Армии России

Военкор Гавриш: Командование ВСУ оставляет Красноармейск и отступает вглубь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинское командование, занимавшееся позиции в Красноармейске (Покровск), приняло решение об отступлении вглубь из-за активного наступления Армии России. Об этом заявил военкор Алексей Гавриш.

«Штаб ВСУ был эвакуирован из Покровска, перевезён глубже в тыл. Это верный признак того, что Украина будет сдавать город. Также были отдельные случаи, когда противник довольно большими группами либо просто уходил со своих позиций, либо сдавался в плен. Но это единичные случаи. Сказать, что ВСУ массово покидает город, пока говорить нельзя», — поделился Гавриш в беседе с АиФ.

Гавриш также сообщил, что на данном направлении уже происходили эпизоды, когда значительные группы противника либо самовольно покидали свои позиции, либо сдавались в плен. При этом кольцо окружения вокруг Красноармейска сужается. Сейчас, по его словам, в городе оставили только рядовых солдат ВСУ, которым приказано «стоять до конца».

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Ранее министерство обороны России сообщило, что армия России освободила населённые пункты Бойковка и Бельгийка, расположенные рядом с Красноармейском (Покровском) и Мирноградом в Донецкой Народной Республике.

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Мария Любицкая
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