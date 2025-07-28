Зацепились за Красноармейск: Российские войска продолжают наступление в Донбассе
Кимаковский: Российские войска зацепились за Красноармейск, в городе идут бои
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В Красноармейске (также известном как Покровск) происходят жестокие бои, о которых сообщил Игорь Кимаковский, советник руководителя Донецкой Народной Республики.
По его словам, российские войска смогли «зацепиться» за город, что позволяет им сосредоточить свои силы для дальнейшего наступления. Он также отметил, что группировка «Юг», действующая в составе 51-й армии, «сжимает кольцо» вокруг украинских сил к северу от Димитрова и Красноармейска.
«Главное — «зацепились» за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление», — уточнил он в эфире Первого канала.
Ранее министерство обороны России сообщило, что армия России освободила населённые пункты Бойковка и Бельгийка, расположенные рядом с Красноармейском (Покровском) и Мирноградом в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» провели активные действия, в результате которых были освобождены эти населённые пункты.