Зацепились за Красноармейск: Российские войска продолжают наступление в Донбассе

В Красноармейске (также известном как Покровск) происходят жестокие бои, о которых сообщил Игорь Кимаковский, советник руководителя Донецкой Народной Республики.

По его словам, российские войска смогли «зацепиться» за город, что позволяет им сосредоточить свои силы для дальнейшего наступления. Он также отметил, что группировка «Юг», действующая в составе 51-й армии, «сжимает кольцо» вокруг украинских сил к северу от Димитрова и Красноармейска.

«Главное — «зацепились» за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление», — уточнил он в эфире Первого канала.