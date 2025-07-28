Новости СВО. Армия России давит ВСУ у Черниково, Часов Яр под контролем, США требуют мира, Зеленский в кольце санкций, 28 июля Армия России продвинулась в Запорожской области, Трамп настаивает на мирном соглашении, Киев перебрасывает наёмников к Тёткино — дайджест Life.ru. 27 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Красноармейска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 28 июля: флаги у озера Черниково и наступление в Серебрянском лесу

Украинские СМИ говорят о прорыве ВС РФ на Лиманском направлении. Войска продвигаются в Серебрянском лесу.

— Российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы «Уголёк», а также продвинулись в сторону администрации заповедника «Серебрянское лесничество», — пишут журналисты.

Операторы БПЛА ВС РФ бьют без промаха по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Продолжаются бои в Часове Яре. Канал «Архангел спецназа» сообщает, что под контролем Армии России находится большая часть города. Противник остаётся в микрорайонах Шевченко, Леваневского и Южный. Основной упор ВСУ делают на дроны. Именно перед дроноводами поставлена задача сдерживать наступление российских войск

Курская область, 28 июля: Киев перебрасывает наёмников к Тёткино

Киев продолжает переброску сил к Курской области, в частности, к Тёткино. Поступают сведения, что в приграничные районы переброшены мобилизованные и наёмники из Колумбии. В сумском селе Павловка наши войска обнаружили группу боевиков, относящихся к 47-й механизированной бригаде ВСУ. Она была уничтожена с помощью FPV-дронов.

Запорожская область, 28 июля: освобождены Плавни, продвижение у Степногорска

По предварительной информации, российские войска освободили населённый пункт Плавни в Запорожской области. Кроме того, наблюдается продвижение у Степногорска.

Карта зоны СВО на 28 июля 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

США требуют мира: Трамп теряет терпение

В очередной раз высокопоставленные американские чиновники заявили о желании президента Дональда Трампа добиться мира на Украине.

— Это не его война. Он не начинал эту войну. Этого никогда бы не случилось, будь он президентом. Но это произошло. Он наследует это. И он сделал всё возможное, чтобы положить этому конец, — заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

Он отметил, что американский лидер разочарован тем, что в вопросе урегулирования нет прогресса, и добавил, что Трамп теряет терпение. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в разговоре с журналистами считает, что мирного соглашения удастся достигнуть.

— Мы решим вопрос между Россией и Украиной, и мы заключим мирное соглашение, потому что оно должно быть. Президент прав: эта война никогда не должна была начаться. Думаю, мы придём к решению, и надеюсь, это станет поворотным моментом, — сказал Уиткофф.

Контролируемый протест против Зеленского: кто на самом деле стоит за акциями в поддержку НАБУ?

Верховная рада будет решать судьбу НАБУ. Фото © Wikipedia / Vadim Chuprina

31 июля Верховная рада рассмотрит законопроект, представленный Владимиром Зеленским. Он касается полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее главарь киевского режима сам же урезал их полномочия, но под давлением украинцев, вышедших на улицы городов, изменил своё решение. Оказалось, что протестные акции были контролируемые.

— Протесты разрешены только потому, что Посольство США, Посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты, — рассказал ирландский журналист Чей Боуз в интервью YouTube-каналу George Galloway.

По его словам, в Европе недовольны решением киевского диктатора и готовят против него персональные санкции.

Авторы Даниил Черных