Стало известно о крупном прорыве обороны ВСУ
Российские военные осуществили прорыв на 5 км на Лиманском направлении
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На Лиманском направлении российские военные прорвали оборону украинской армии и углубились в тыл к противнику на пять километров в Серебрянском лесу, находящемся в северной части ДНР. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на военкоров.
«Российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы «Уголёк», а также продвинулись в сторону администрации заповедника «Серебрянское лесничество», — говорится в материале.
Накануне сообщалось, что российская армия освободила сразу два населённых пункта. Наши парни смогли взять под свой контроль село Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малиевку в Днепропетровской области.