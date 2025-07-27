Стало известно о крупном прорыве обороны ВСУ

На Лиманском направлении российские военные прорвали оборону украинской армии и углубились в тыл к противнику на пять километров в Серебрянском лесу, находящемся в северной части ДНР. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на военкоров.

«Российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы «Уголёк», а также продвинулись в сторону администрации заповедника «Серебрянское лесничество», — говорится в материале.