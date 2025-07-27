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27 июля, 16:00

Стало известно о крупном прорыве обороны ВСУ

Российские военные осуществили прорыв на 5 км на Лиманском направлении

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

На Лиманском направлении российские военные прорвали оборону украинской армии и углубились в тыл к противнику на пять километров в Серебрянском лесу, находящемся в северной части ДНР. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на военкоров.

«Российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы «Уголёк», а также продвинулись в сторону администрации заповедника «Серебрянское лесничество», — говорится в материале.

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Накануне сообщалось, что российская армия освободила сразу два населённых пункта. Наши парни смогли взять под свой контроль село Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малиевку в Днепропетровской области.

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Татьяна Миссуми
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