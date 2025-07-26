Когда Армия России будет брать Красноармейск (Покровск) в ДНР, то может встретить на своём пути не только принудительно мобилизованных солдат ВСУ, но и гражданских лиц, выставленных в качестве «живого щита», предупредил военный эксперт Алексей Леонков. Кроме того, по его словам, ВС РФ должны будут учитывать при проведении операции уровень защиты оборонительных сооружений врага.

Важными факторами считаются также наличие минных полей и запасы боеприпасов. Кроме того, необходимо учитывать глубину закапывания боевой техники и наличие подземных бункеров. Все эти аспекты являются ключевыми при подготовке к штурму, подчеркнул собеседник NEWS.ru. Он отметил, что украинские военные не собираются просто так сдавать город, поскольку туда уже перебросили одно из подразделений командующего беспилотными силами ВСУ Роберта Бровди, известного позывным Мадьяр.

«И, конечно же, всё зависит от опыта наших подразделений штурмовых, особенно тех, которые как раз и специализируются по общевойсковому городскому бою», — заключил эксперт.