Стало известно о заходе российских войск в Красноармейск

Российские войска вошли в Красноармейск в ДНР (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Российские части зашли в Покровск. Идёт бой», — сообщил источник канала.

Пока неясно, ограничится ли дело проникновением диверсионно-разведывательных групп или же речь идет о полномасштабном наступлении на город.