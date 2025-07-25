Стало известно о заходе российских войск в Красноармейск
Иди и смотри: Российские войска вошли в Красноармейск в ДНР
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Российские войска вошли в Красноармейск в ДНР (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Российские части зашли в Покровск. Идёт бой», — сообщил источник канала.
Пока неясно, ограничится ли дело проникновением диверсионно-разведывательных групп или же речь идет о полномасштабном наступлении на город.
Ранее сообщалось, что Армия России проводит наступательные операции одновременно в двух населённых пунктах, расположенных вблизи Красноармейска. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что наши военные ведут зачистку в сёлах Перше Травня и Троянда.