Военнослужащие ВСУ в Красноармейске (Покровске) признают, что коммуникация между их подразделениями полностью нарушена из-за активных действий российских диверсионно-разведывательных групп. Командиры не имеют чёткого понимания обстановки и зон ответственности. Об этом сами бойцы пишут в своих пабликах.

«На Покровском направлении полностью отсутствует коммуникация между подразделениями, большинство командиров не владеют реальной ситуацией и не понимают своей зоны ответственности. Полный хаос», — написал один из бойцов украинской армии.

Военный отметил, что текущая обстановка напоминает ему сражения за Артёмовск (Бахмут), которое стало одним из самых масштабных, сложных и продолжительных за весь период специальной военной операции.