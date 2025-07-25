«Полный хаос»: Солдаты ВСУ сравнили обстановку в Красноармейске с боями за Артёмовск
Боец ВСУ рассказал о дезорганизации и потере взаимодействия в Красноармейске
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Военнослужащие ВСУ в Красноармейске (Покровске) признают, что коммуникация между их подразделениями полностью нарушена из-за активных действий российских диверсионно-разведывательных групп. Командиры не имеют чёткого понимания обстановки и зон ответственности. Об этом сами бойцы пишут в своих пабликах.
«На Покровском направлении полностью отсутствует коммуникация между подразделениями, большинство командиров не владеют реальной ситуацией и не понимают своей зоны ответственности. Полный хаос», — написал один из бойцов украинской армии.
Военный отметил, что текущая обстановка напоминает ему сражения за Артёмовск (Бахмут), которое стало одним из самых масштабных, сложных и продолжительных за весь период специальной военной операции.
Бои за Артёмовск оказались сложны и для российских военных. Бывший вагнеровец признался, что после первого боя в голове у него была только одна фраза: «мама, забери меня отсюда». По словам военнослужащего, свои первые бои он почти не помнит. Говорит, просто радовался, что остался цел.