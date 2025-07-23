Экс-вагнеровец Артём описал первые бои за Артёмовск фразой «мама, забери меня отсюда»
Экс-вагнеровец Артём заявил об ужасе от боёв под Артёмовском
Обложка © ТАСС / Александр Река
Бывший боец ЧВК «Вагнер» Артём описал свои первые бои за Артёмовск (украинское название — Бахмут) фразой «мама, забери меня отсюда». Военнослужащего цитирует портал НКК.
По словам военнослужащего, свои первые бои он почти не помнит. Говорит, просто радовался, что остался цел.
«Спасибо старшим товарищам, которые сказали просто всё делать за ними и не делать из себя героя. В бою ты не думаешь, сколько противников возьмёшь в плен или уничтожишь, там раздумывать некогда, действуешь на автомате. Честно признаюсь, после самого первого боя в голове была только одна мысль: «Мама, забери меня отсюда», — рассказал Артём.
Повестка ему пришла осенью 2022 года, и, хорошо подумав пару дней, Артём подписал контракт с ЧВК «Вагнер». А боевой путь военного закончил танк противника. Артём получил ранения, год восстанавливался, а затем на медкомиссии по состоянию здоровья его «списали».
Сражение за Артёмовск (украинское название — Бахмут) стало одним из самых масштабных, сложных и продолжительных за весь период специальной военной операции. Город был полностью освобождён 20 мая 2023 года. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК «Вагнер», авиация и артиллерия Южной группировки войск. 23 мая Денис Пушилин уже водрузил флаг ДНР над одним из зданий Артёмовска.