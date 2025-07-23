Экс-вагнеровец Артём описал первые бои за Артёмовск фразой «мама, забери меня отсюда»

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Артём описал свои первые бои за Артёмовск (украинское название — Бахмут) фразой «мама, забери меня отсюда». Военнослужащего цитирует портал НКК.

По словам военнослужащего, свои первые бои он почти не помнит. Говорит, просто радовался, что остался цел.

«Спасибо старшим товарищам, которые сказали просто всё делать за ними и не делать из себя героя. В бою ты не думаешь, сколько противников возьмёшь в плен или уничтожишь, там раздумывать некогда, действуешь на автомате. Честно признаюсь, после самого первого боя в голове была только одна мысль: «Мама, забери меня отсюда», — рассказал Артём.