Сырский отчитался о сложном положении ВСУ на пяти направлениях на фоне летнего наступления России
Главком ВСУ Сырский заявил о сложном положении ВСУ на пяти направлениях
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На пяти фронтовых направлениях ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является тяжёлой. Об этом заявил главком украинских формирований Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего.
По словам Сырского, ситуация остаётся критической и требует пристального внимания на Покровском, Новопавловском, Северослобожанском, Добропольском и Лиманском направлениях.
Ранее военкоры сообщили, что Вооружённые силы России перешли в наступление сразу на нескольких направлениях одновременно. По их данным, российские войска зашли сразу в четыре города по трём направлениям: Покровск и Мирноград (ДНР — главное наступление), Степногорск (Запорожье), Купянск (Харьковская область).