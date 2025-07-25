Сырский отчитался о сложном положении ВСУ на пяти направлениях на фоне летнего наступления России

На пяти фронтовых направлениях ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является тяжёлой. Об этом заявил главком украинских формирований Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего.

По словам Сырского, ситуация остаётся критической и требует пристального внимания на Покровском, Новопавловском, Северослобожанском, Добропольском и Лиманском направлениях.