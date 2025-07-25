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Регион
25 июля, 20:53

Сырский отчитался о сложном положении ВСУ на пяти направлениях на фоне летнего наступления России

Главком ВСУ Сырский заявил о сложном положении ВСУ на пяти направлениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

На пяти фронтовых направлениях ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является тяжёлой. Об этом заявил главком украинских формирований Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего.

По словам Сырского, ситуация остаётся критической и требует пристального внимания на Покровском, Новопавловском, Северослобожанском, Добропольском и Лиманском направлениях.

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Ранее военкоры сообщили, что Вооружённые силы России перешли в наступление сразу на нескольких направлениях одновременно. По их данным, российские войска зашли сразу в четыре города по трём направлениям: Покровск и Мирноград (ДНР — главное наступление), Степногорск (Запорожье), Купянск (Харьковская область).

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Тимур Хингеев
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