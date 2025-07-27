Западные страны запретили Владимиру Зеленскому подавлять протесты против антикоррупционной реформы на Украине, чтобы сохранить контроль над его действиями. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью YouTube-каналу George Galloway.

«Протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты», — сказал публицист.