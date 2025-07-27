Его предупредили: На Западе объяснили, почему Зеленский не подавил уличные протесты
Журналист Боуз: Запад запретил Зеленскому подавлять протесты на Украине
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Западные страны запретили Владимиру Зеленскому подавлять протесты против антикоррупционной реформы на Украине, чтобы сохранить контроль над его действиями. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью YouTube-каналу George Galloway.
«Протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты», — сказал публицист.
Журналист отметил, что акции протеста организованы по классическому сценарию «цветных революций», который неоднократно использовался Западом. По его словам, европейские партнёры Киева выражают недовольство действиями украинского руководства и даже рассматривают возможность введения персональных санкций против Зеленского.
Напомним, в ряде крупных городов Украины 22 июля вспыхнули протесты. Причиной стал закон об ограничении независимости антикоррупционных структур НАБУ и САП, который в спешке был принят Верховной радой. Волнения оказались настолько масштабными, что через два дня Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект об отмене скандальных изменений, сделав вид, что он демократический лидер, который прислушивается к мнению народа.