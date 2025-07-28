Клещи сжимаются: Армия России освободила сразу два села на подступах к Покровску

Армия России освободила населённые пункты Бойковка и Бельгийка, находящиеся возле Красноармейска (Покровска) и Мирнограда в Донецкой Народной Республике. Об этом уведомило Минобороны России.

Напомним, что сегодня глава ДНР Денис Пушилин говорил о начале боестолкновений в Мирнограде. Пока что бои российских подразделений с противником завязались на окраинах города, но у украинского гарнизона и так очень сложная ситауация на этом участке линии боевого соприкосновения.