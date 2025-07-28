Клещи сжимаются: Армия России освободила сразу два села на подступах к Покровску
Минобороны: Армия России освободила Бойковку и Бельгийку в ДНР
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Армия России освободила населённые пункты Бойковка и Бельгийка, находящиеся возле Красноармейска (Покровска) и Мирнограда в Донецкой Народной Республике. Об этом уведомило Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Бойковка и Бельгийка ДНР», — говорится в публикации министерства.
Напомним, что сегодня глава ДНР Денис Пушилин говорил о начале боестолкновений в Мирнограде. Пока что бои российских подразделений с противником завязались на окраинах города, но у украинского гарнизона и так очень сложная ситауация на этом участке линии боевого соприкосновения.