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Регион
28 июля, 10:11

Клещи сжимаются: Армия России освободила сразу два села на подступах к Покровску

Минобороны: Армия России освободила Бойковку и Бельгийку в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Армия России освободила населённые пункты Бойковка и Бельгийка, находящиеся возле Красноармейска (Покровска) и Мирнограда в Донецкой Народной Республике. Об этом уведомило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Бойковка и Бельгийка ДНР», — говорится в публикации министерства.

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Напомним, что сегодня глава ДНР Денис Пушилин говорил о начале боестолкновений в Мирнограде. Пока что бои российских подразделений с противником завязались на окраинах города, но у украинского гарнизона и так очень сложная ситауация на этом участке линии боевого соприкосновения.

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Юрий Лысенко
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