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Регион
28 июля, 07:08

Армия России начала битву за Димитров и загнала в угол гарнизон ВСУ

Пушилин: Первые бои начались в Димитрове ДНР, ВСУ в затруднительном положении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Российские военные начали бои с украинскими подразделениями в черте Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия-24», уточнив, что гарнизон ВСУ на этом участке фронта оказался в крайне затруднительном положении.

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А утром воздушная тревога взвыла в Киеве, всего через минуту охватив все регионы Украины. Там объяснили это пусками российских гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал». Как сообщают мониторинговые паблики Незалежной, предполагаемой целью является ключевой аэродром ВСУ, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области.

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Андрей Бражников
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