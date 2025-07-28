Армия России начала битву за Димитров и загнала в угол гарнизон ВСУ

Российские военные начали бои с украинскими подразделениями в черте Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия-24», уточнив, что гарнизон ВСУ на этом участке фронта оказался в крайне затруднительном положении.