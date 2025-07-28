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Регион
28 июля, 05:47

Командиры 61-й бригады ВСУ сбежали после страшного провала на новом фронте

Сумы покинули представители командования 61-й бригады ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ покинули Сумы после утраты подразделением боеспособности, бросив солдат. Об этом узнали в российских силовых структурах.

«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады, которая, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады, так и не смогла восстановить боеспособность», — сказал собеседник ТАCC.

Натасканный в США украинский отряд идёт к умирающей в сумской «мясорубке» элите ВСУ
Натасканный в США украинский отряд идёт к умирающей в сумской «мясорубке» элите ВСУ

ВСУ продолжают терпеть неудачи в Сумской области. Там была уничтожена рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*. Также украинские формирования были вытеснены на южные окраины Юнаковки. При этом на этом участке задействованы бразильские и колумбийские наёмники.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Андрей Бражников
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