Командиры 61-й бригады ВСУ сбежали после страшного провала на новом фронте

Представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ покинули Сумы после утраты подразделением боеспособности, бросив солдат. Об этом узнали в российских силовых структурах.

«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады, которая, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады, так и не смогла восстановить боеспособность», — сказал собеседник ТАCC.