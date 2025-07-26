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Регион
26 июля, 04:39

Российские бойцы уничтожили роту «Айдар» под Сумами

ТАСС: Рота штурмового батальона Айдар* уничтожена в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Сумской области была уничтожена рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

ТАСС со ссылкой на представителя силовиков сообщает, что потери националистов наглядно демонстрирует история сестры одного из айдаровцев*.

«Потери 24-го ошб «Айдар»* наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами «Севера», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские военные выбили ВСУ из Голубовки под Купянском в Харьковской области. Сейчас бойцы ВС РФ проводят зачистку.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Антон Голыбин
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