Российские бойцы уничтожили роту «Айдар» под Сумами
ТАСС: Рота штурмового батальона Айдар* уничтожена в Сумской области
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В Сумской области была уничтожена рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
ТАСС со ссылкой на представителя силовиков сообщает, что потери националистов наглядно демонстрирует история сестры одного из айдаровцев*.
«Потери 24-го ошб «Айдар»* наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами «Севера», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные выбили ВСУ из Голубовки под Купянском в Харьковской области. Сейчас бойцы ВС РФ проводят зачистку.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.