Российские войска с начала текущей недели улучшили свое положение в районе Радьковки и заняли населённый пункт Голубовка под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на Купянском направлении российские военные добились значительных успехов.

«Если мы говорим об успехах у Купянска: прежде всего стоит отметить север населенного пункта. Здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, но также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», — отметил эксперт.

Марочко подчеркнул, что взятие Голубовки позволит выровнять линию фронта и создать условия для дальнейшего продвижения российских сил в направлении Купянска. Он также отметил, что в самом Купянске и его окрестностях Киев сосредоточил значительные силы ВСУ — численностью около трёх бригад.