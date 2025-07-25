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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 июля, 09:31

Армия России выбила ВСУ из пяти населённых пунктов в зоне СВО

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в районе проведения специальной военной операции.

Как сообщили в Минобороны, группировка войск «Север» установила контроль над Варачино, расположенным в Сумской области. В то же время, подразделения группировки «Юг» продвинулись, освободив Белую Гору в Донецкой Народной Республике. Группировка «Центр» также добилась успехов, заняв Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево, все три – в пределах ДНР

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Между тем подразделения российских войск в настоящее время проводят наступательные операции одновременно в двух населённых пунктах, расположенных вблизи Красноармейска (Покровска) на территории Донецкой Народной Республики. ВС РФ ведут зачистку в сёлах Перше Травня и Троянда.

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Оксана Попова
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