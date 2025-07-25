Армия России выбила ВСУ из пяти населённых пунктов в зоне СВО

Как сообщили в Минобороны, группировка войск «Север» установила контроль над Варачино, расположенным в Сумской области. В то же время, подразделения группировки «Юг» продвинулись, освободив Белую Гору в Донецкой Народной Республике. Группировка «Центр» также добилась успехов, заняв Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево, все три – в пределах ДНР