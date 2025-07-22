Недавно эту группу перебросили в Днепропетровскую область, чтобы сдерживать натиск российских войск. В разбитом подразделении служили и действительно толковые солдаты, способные принести много проблем на фронте, сообщил Кимаковский ТАCС.

Однако российская армия не просто так сейчас является лучшей в мире. Ранее военный эксперт заявил, что в ВС РФ служат куда более опасные бойцы, чем те из ВСУ, которые проходят тренировки на Западе и в США. По его словам, у Штатов за последние 25 лет есть лишь опыт стрельбы «по пастухам» в Афганистане.