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Регион
22 июля, 07:16

Один ФАБ сделал лежбище ВСУ братской могилой для подготовленного в Британии подразделения

Кимаковский: ВС РФ уничтожили ФАБом группу ВСУ, тренировавшуюся в Британии

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

ВС РФ нанесли удар авиационной бомбой ФАБ по селу Великомихайловка Днепропетровской области, накрыв там целое подразделение ВСУ, которое тренировали в Великобритании. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — сказал Кимаковский.

Недавно эту группу перебросили в Днепропетровскую область, чтобы сдерживать натиск российских войск. В разбитом подразделении служили и действительно толковые солдаты, способные принести много проблем на фронте, сообщил Кимаковский ТАCС.

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Однако российская армия не просто так сейчас является лучшей в мире. Ранее военный эксперт заявил, что в ВС РФ служат куда более опасные бойцы, чем те из ВСУ, которые проходят тренировки на Западе и в США. По его словам, у Штатов за последние 25 лет есть лишь опыт стрельбы «по пастухам» в Афганистане.

Владимир Озеров
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