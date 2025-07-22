Один ФАБ сделал лежбище ВСУ братской могилой для подготовленного в Британии подразделения
Кимаковский: ВС РФ уничтожили ФАБом группу ВСУ, тренировавшуюся в Британии
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ВС РФ нанесли удар авиационной бомбой ФАБ по селу Великомихайловка Днепропетровской области, накрыв там целое подразделение ВСУ, которое тренировали в Великобритании. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — сказал Кимаковский.
Недавно эту группу перебросили в Днепропетровскую область, чтобы сдерживать натиск российских войск. В разбитом подразделении служили и действительно толковые солдаты, способные принести много проблем на фронте, сообщил Кимаковский ТАCС.
Однако российская армия не просто так сейчас является лучшей в мире. Ранее военный эксперт заявил, что в ВС РФ служат куда более опасные бойцы, чем те из ВСУ, которые проходят тренировки на Западе и в США. По его словам, у Штатов за последние 25 лет есть лишь опыт стрельбы «по пастухам» в Афганистане.