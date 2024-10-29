Армия России признана сильнейшей в мире. Сравнение с США и Израилем Журнал U.S. News and World Report признал российскую армию самой сильной в мире. За ней идут вооружённые силы США, Израиля и Китая. О том, как Армия России стала самой боеспособной на планете, — в материале Life.ru. 29 октября, 13:04 U.S. News and World Report признал Армию России первой в мире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Спустя 2,5 года после начала спецоперации на Украине российская оборонная промышленность шагнула далеко вперёд, а Вооружённые силы Российской Федерации приобрели бесценный боевой опыт в противостоянии с вооружёнными формированиями Украины, которые коллективный Запад снабжает вооружением, инструкторами и наёмниками.

Оценка людей

U.S. News and World Report ежегодно составляет рейтинг стран мира по различным критериям. В ходе глобального опроса журналисты издания опрашивают людей из различных уголков земли, ассоциируют ли те одну из представленных 73 характеристик с конкретным государством. Рейтинг государств строится на основе балльной системы.

Сравнение человеческого ресурса армий России, США и Израиля. Инфографика © Life.ru

Это значит, что большинство опрошенных из разных стран ассоциируют именно Россию с сильной современной армией. Поэтому наша страна и возглавила рейтинг по военной мощи. Военный аналитик Александр Шарковский объяснил, что в данном вопросе серьёзную роль мог сыграть реальный боевой опыт.

— У нас, по сути, где-то треть Вооружённых сил обстреляны. Это реальные боевые сухопутные силы, чем пока не может похвастаться ни одна другая армия мира. Взять те же самые США, которые себя позиционировали как сильнейшие в мире. У них опыт борьбы только с партизанами, а у нас — с НАТО, которая не просто воюет с нами посредством Украины, а по сути руководит вооружёнными силами Украины, — отметил в разговоре с Life.ru Шарковский.

Эксперт также отметил, что солдатам и офицерам Вооружённых сил Российской Федерации наверняка дают высокую оценку натовские офицеры и генералы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях против нашей страны. И на то есть ряд причин.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Александр Шарковский также добавил, что у России в ходе конфликта появились новые поражающие средства, которые усовершенствовались в процессе специальной военной операции. А огневая мощь российских сухопутных сил, ВКС и Военно-морского флота возросла. Вслед за РФ по силе U.S. News and World Report в рейтинге идут армии США и Израиля.

Реакция России

В Кремле отметили, что не знают критериев оценки, поэтому воздерживаются от комментариев. Однако ранее на встрече с представителями СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия «становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных».

Сравнение танков и артиллерии армий России, США и Израиля. Инфографика © Life.ru

На Западе это также стали признавать. Например, в январе этого года профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что ВС РФ стали ещё сильнее с начала СВО. Он заявил, что мы нарастили численность армии, улучшили подготовку и модернизировали вооружения.

Вооружения — это в целом отдельный вопрос. Ранее американский журнал The National Interest, который специализируется на военно-политических темах, признал российские подлодки проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» лучшими в мире, а также включил танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в рейтинг лучших боевых машин планеты.

Сравнение авиации армий России, США и Израиля. Инфографика © Life.ru

С последней оценкой полностью согласны в России: Владимир Путин уже называл Т-90М лучшим танком в мире, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что он куда более совершенен, чем немецкий Leopard и британский Challenger.

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X написал, что российские Т-90 теперь стали самыми закалёнными в боях танками в мире.

Российские военные в зоне СВО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Признают военную мощь России и в НАТО. Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе Кристофер Каволи недавно заявил, что российские военные активно совершенствуют свои навыки, исходя из опыта боевых действий в зоне СВО: «Эти войска будут стоять у границ нашего альянса».

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп летом в одном из своих предвыборных интервью рассказал, как преподал урок истории главе киевского режима Зеленскому.

Сравнение флота армий России, США и Израиля. Инфографика © Life.ru

— У нас состоялся телефонный звонок с Владимиром Зеленским, и мы хорошо поговорили. Я сказал ему, что мы должны закончить эту войну. Вы столкнулись с военной машиной. Они (Россия. — Прим. Life.ru) победили Гитлера и Наполеона. К тому же весеннее наступление так и не состоялось. И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Мы должны закончить войну, — заявил он.

Однако НАТО втягивается в противостояние с Россией всё глубже. Видимо, ничему их жизнь не учит.

Авторы Вячеслав Кокуркин