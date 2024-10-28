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28 октября, 11:14

В Кремле оценили составленный в США рейтинг самых мощный армий в мире, который возглавили ВС РФ

Песков не стал комментировать составленный в США рейтинг самых мощных армий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать американский рейтинг самых мощный армий в мире. В ходе брифинга он отметил, что понятия не имеет, как именно проводилось исследование.

«Мы не знаем, на основании каких данных был сформирован этот рейтинг, а также о каких критериях идёт речь. Поэтому нам нечего сказать», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира по версии американского издания U.S. News and World Report. На ведущих позициях также расположились США и Израиль, в то время как Китай занял четвёртую строчку.

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Александр Юнашев
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