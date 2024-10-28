В Кремле оценили составленный в США рейтинг самых мощный армий в мире, который возглавили ВС РФ
Песков не стал комментировать составленный в США рейтинг самых мощных армий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать американский рейтинг самых мощный армий в мире. В ходе брифинга он отметил, что понятия не имеет, как именно проводилось исследование.
«Мы не знаем, на основании каких данных был сформирован этот рейтинг, а также о каких критериях идёт речь. Поэтому нам нечего сказать», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира по версии американского издания U.S. News and World Report. На ведущих позициях также расположились США и Израиль, в то время как Китай занял четвёртую строчку.
Life.ru