«США забуксовали»: Военный эксперт объяснил лидерство России в рейтинге самых мощных армий мира
Эксперт Литовкин объяснил лидерство РФ в рейтинге армий оружием и опытом СВО
Россия возглавила рейтинг самых мощных армий мира. Обложка © Минобороны России
РФ заслуженно заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира, поскольку некоторые западные образцы вооружения значительно уступают российским. Однако это не единственный фактор, поставивший ВС РФ на вершину топа. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.
«Американское оружие неплохое, но оно предназначено для борьбы с армиями третьих стран, тех армий, которые не могут оказать достойного сопротивления. Так же как и оружие многих стран НАТО. Хотя они провозглашали лозунги, что они готовятся воевать с Россией, на самом деле они не прикладывали достаточных усилий, чтобы этого добиться», — говорит эксперт.
Также если сравнивать некоторые виды оружия, то они значительно уступают российским. Например, американские и немецкие танки: они тяжелее наших, что мешает их манёвренности и подвижности на поле боя, отмечает Литовкин.
Ещё один фактор, который стоит брать во внимание во время сравнения армий мира, — это профессионализм личного состава, подготовка офицеров, опыт боевых действий. У США такой опыт есть, но Литовкин напомнил, где они его проявили.
«В Ливии, в Афганистане, в Ираке, Югославии, где сопротивление было минимальное и сравнимой армии против американцев не было. А когда они столкнулись с армией российской, тут они забуксовали. А потом, когда американцы хвастаются своей армией, надо помнить, что они вынуждены были уйти из Вьетнама, из Ирака, из Афганистана и так далее», — добавил эксперт.
Когда сравниваются армии мира, учитывается и наличие ракетно-ядерного оружия. Собеседник Life.ru рассказал, что ядерное оружие в трёх средах — на земле, в воздухе и на море — есть только у России, США и Китая.
Напомним, Россия в этом году возглавила рейтинг самых мощных армий мира. Рейтинг составило U.S. News and World Report. На ведущих позициях также расположились США и Израиль, в то время как Китай занял четвёртую строчку.