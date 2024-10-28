«США забуксовали»: Военный эксперт объяснил лидерство России в рейтинге самых мощных армий мира

РФ заслуженно заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира, поскольку некоторые западные образцы вооружения значительно уступают российским. Однако это не единственный фактор, поставивший ВС РФ на вершину топа. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Американское оружие неплохое, но оно предназначено для борьбы с армиями третьих стран, тех армий, которые не могут оказать достойного сопротивления. Так же как и оружие многих стран НАТО. Хотя они провозглашали лозунги, что они готовятся воевать с Россией, на самом деле они не прикладывали достаточных усилий, чтобы этого добиться», — говорит эксперт.

Также если сравнивать некоторые виды оружия, то они значительно уступают российским. Например, американские и немецкие танки: они тяжелее наших, что мешает их манёвренности и подвижности на поле боя, отмечает Литовкин.

Ещё один фактор, который стоит брать во внимание во время сравнения армий мира, — это профессионализм личного состава, подготовка офицеров, опыт боевых действий. У США такой опыт есть, но Литовкин напомнил, где они его проявили.

«В Ливии, в Афганистане, в Ираке, Югославии, где сопротивление было минимальное и сравнимой армии против американцев не было. А когда они столкнулись с армией российской, тут они забуксовали. А потом, когда американцы хвастаются своей армией, надо помнить, что они вынуждены были уйти из Вьетнама, из Ирака, из Афганистана и так далее», — добавил эксперт.

Когда сравниваются армии мира, учитывается и наличие ракетно-ядерного оружия. Собеседник Life.ru рассказал, что ядерное оружие в трёх средах — на земле, в воздухе и на море — есть только у России, США и Китая.