Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о критическом состоянии вооружённых сил страны, подчеркнув, что армия не готова сдержать наступление в случае войны, так как «опустошена и недофинансирована». Об этом сообщила газета The Telegraph.

«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, то мы не в состоянии противостоять кому-либо», — отметил министр.

По его словам, текущее положение британских вооружённых сил стало результатом политики предыдущего правительства.

В то же время высокопоставленный источник в армии сообщил, что военные делают всё возможное для эффективного ведения современных операций, однако признают, что страна не готова к полноценной войне. Хили также подчеркнул, что Британия, как член НАТО, должна быть готова не только защищаться, но и сдерживать любую будущую агрессию.