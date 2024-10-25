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25 октября, 04:26

«Опустошена»: Британская армия не готова к войне, признал министр

Британский министр обороны признал неготовность армии к ведению войны

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о критическом состоянии вооружённых сил страны, подчеркнув, что армия не готова сдержать наступление в случае войны, так как «опустошена и недофинансирована». Об этом сообщила газета The Telegraph.

«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, то мы не в состоянии противостоять кому-либо», — отметил министр.

По его словам, текущее положение британских вооружённых сил стало результатом политики предыдущего правительства.

В то же время высокопоставленный источник в армии сообщил, что военные делают всё возможное для эффективного ведения современных операций, однако признают, что страна не готова к полноценной войне. Хили также подчеркнул, что Британия, как член НАТО, должна быть готова не только защищаться, но и сдерживать любую будущую агрессию.

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Несмотря на подобные заявления, ВС Британии продолжают участвовать в различных конфликтах. Недавно коалиция США и Британии нанесла авиаудары по позициям хуситов в Йемене.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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