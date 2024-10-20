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20 октября, 15:26

В Британии анонсировали «историческую» военную сделку с Германией в скором будущем

Times: Лондон и Берлин на неделе заключат «историческую» военную сделку

Великобритания и Германия готовятся в ближайшее время заключить «историческую» военную сделку. Об этом пишет Times со ссылкой на главу Минобороны королевства Джона Хили.

«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», — говорится в материале.

Предполагается, что договор позволит ВС Германии и Британии участвовать в общих военных учениях на восточных границах НАТО с РФ. Вероятнее всего, местом для этих мероприятий станут Эстония или Литва. Также соглашение позволит странам нарастить совместные закупки вооружений и теснее сотрудничать в разработке и производстве новейшего оружия.

Хили добавил, что договор с Берлином станет самым важным двусторонним соглашением Соединённого королевства после англо-французской сделки, заключённой в 2010 году. Также в Лондоне рассматривают договор в качестве первого шага к углублению военного партнёрства с Евросоюзом. Более конкретные обсуждения этого вопроса с Брюсселем запланированы на 2025 год.

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ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Юрий Лысенко
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