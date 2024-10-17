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17 октября, 11:51

Песков рассказал Life.ru, смогут ли Россия и Германия наладить предметный диалог

Песков: В будущем РФ и Германия могут наладить предметный диалог по Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В будущем Россия и Германия могут наладить предметный диалог по ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о готовности обсудить с Владимиром Путиным мирное урегулирование.

«Теоретически, да», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник: Шольц готов к разговору с Путиным, для него это не является табу
Источник: Шольц готов к разговору с Путиным, для него это не является табу

Напомним, Олаф Шольц заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. Правда, отметил лидер немецкого правительства, «есть ясные принципы в усилиях по достижению мира», и решения «за спиной» Украины приниматься не будут.

Александр Юнашев
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