Песков рассказал Life.ru, смогут ли Россия и Германия наладить предметный диалог

В будущем Россия и Германия могут наладить предметный диалог по ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о готовности обсудить с Владимиром Путиным мирное урегулирование.