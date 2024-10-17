Песков рассказал Life.ru, смогут ли Россия и Германия наладить предметный диалог
Песков: В будущем РФ и Германия могут наладить предметный диалог по Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В будущем Россия и Германия могут наладить предметный диалог по ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о готовности обсудить с Владимиром Путиным мирное урегулирование.
«Теоретически, да», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, Олаф Шольц заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. Правда, отметил лидер немецкого правительства, «есть ясные принципы в усилиях по достижению мира», и решения «за спиной» Украины приниматься не будут.