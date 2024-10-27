Россия обогнала США и возглавила рейтинг самых сильных армий мира

Россия в этом году возглавила рейтинг самых мощных армий мира. Рейтинг составило U.S. News and World Report. На ведущих позициях также расположились США и Израиль, в то время как Китай занял четвертую строчку.

Восьмое место, по данным на 2024 год, досталось Украине. В список десяти самых сильных армий вошли также вооружённые силы Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Германии и Турции. Эти государства были отмечены участниками мирового опроса как обладающие существенным военным потенциалом.