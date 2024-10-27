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27 октября, 15:00

На Украине скрипя зубами признали «частичный» успех Армии России в Запорожье

В ВСУ подтвердили продвижение россиян в районе Левадного в Запорожье

Командование ВСУ было вынужденно признать, что российские войска стремительно продвинулись вблизи села Левадное Запорожской области. Ещё в 2023 году этот населённый пункт был украинским опорным пунктом для совершения попыток перейти в атаку.

«Армия РФ нарастила определённые усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия. В результате чего имела частичный успех, то есть вклинилась в украинскую оборону на глубину примерно взводно-опорного пункта», — рассказал изданию «Страна» спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

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Ранее в Минобороны РФ отчитались, что российские военные освободили населённый пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. При этом продвижение ВС РФ оказалось стремительным и за сутки наши военные полностью взяли под свой контроль населённый пункт.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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