Командование ВСУ было вынужденно признать, что российские войска стремительно продвинулись вблизи села Левадное Запорожской области. Ещё в 2023 году этот населённый пункт был украинским опорным пунктом для совершения попыток перейти в атаку.

«Армия РФ нарастила определённые усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия. В результате чего имела частичный успех, то есть вклинилась в украинскую оборону на глубину примерно взводно-опорного пункта», — рассказал изданию «Страна» спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.