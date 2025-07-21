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21 июля, 13:27

«Определяет любое оружие»: Раскрыты уникальные возможности комплекса «Пенициллин»

Военный эксперт Дандыкин: Комплекс Пенициллин поможет ВС РФ экономить снаряды

Обложка © Telegram / Ростех

Обложка © Telegram / Ростех

Комплекс разведки «Пенициллин» поможет Армии России экономить снаряды в ходе СВО. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, новейшая отечественная разработка повысит качество артиллерийской разведки, что необходимо для более точной стрельбы.

К примеру, если раньше на одну цель уходило десять снарядов, то благодаря «Пенициллину» их потребуется всего два. Собеседник RT подчеркнул, что звукотепловой разведывательный комплекс крайне необходим ВС РФ.

«Он определяет любые виды вооружения противника в пределах стрельбы артиллерии. И даёт указания. Я думаю, комплекс способен определить и миномётный расчёт», — заключил эксперт.

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Напомним, ранее ВС РФ получили мощный инструмент для быстрых контрударов — комплекс «Пенициллин». Как сообщили в Ростехе, данная система позволяет бойцам выявлять огневые точки противника буквально за секунды и моментально передавать координаты для ответного артиллерийского огня.

Борис Эльфанд
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