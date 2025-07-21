Дрон-грузовик и летающий огнемёт: Кулибины ВС РФ рассказали про новые разработки
Специалисты отряда Викинг разработали дроны с термобарическими снарядами
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Радиоминеры-разведчики 22-й бригады спецназа ГРУ на Запорожском фронте занимаются отнюдь не только минированием. В полевой лаборатории подразделения отряда «Викинг» инженеры в кустарных условиях создают уникальные технические средства, необходимые на СВО. Кулибины (мастера-самоучки) некоторые детали добывают на фронте, остальное печатают на 3D-принтере.
К примеру, они собирают миниатюрные электронные датчики «джоники», которые приводят в действие обычные мины или детонаторы мин-ловушек. Эти устройства способны реагировать не только на попытки сдвинуть предмет с места, но и на металл или электромагнитные импульсы. Также специалисты тестируют самоходный дрон.
По данным RG.ru, радиоуправляемая платформа может перевозить боеприпасы, еду, воду и даже эвакуировать раненых. Но иногда грузовик используют как дрон-камикадзе. Впрочем, есть у мастеров и другие средства поражения врага. Они вооружили ударные дроны термобарическими снарядами от пехотных огнемётов «Шмель». Это оружие может уничтожить даже хорошо защищённую бронетехнику НАТО за считанные секунды.
Ранее армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Солдаты модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.