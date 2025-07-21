Дрон-грузовик и летающий огнемёт: Кулибины ВС РФ рассказали про новые разработки

Радиоминеры-разведчики 22-й бригады спецназа ГРУ на Запорожском фронте занимаются отнюдь не только минированием. В полевой лаборатории подразделения отряда «Викинг» инженеры в кустарных условиях создают уникальные технические средства, необходимые на СВО. Кулибины (мастера-самоучки) некоторые детали добывают на фронте, остальное печатают на 3D-принтере.

К примеру, они собирают миниатюрные электронные датчики «джоники», которые приводят в действие обычные мины или детонаторы мин-ловушек. Эти устройства способны реагировать не только на попытки сдвинуть предмет с места, но и на металл или электромагнитные импульсы. Также специалисты тестируют самоходный дрон.

По данным RG.ru, радиоуправляемая платформа может перевозить боеприпасы, еду, воду и даже эвакуировать раненых. Но иногда грузовик используют как дрон-камикадзе. Впрочем, есть у мастеров и другие средства поражения врага. Они вооружили ударные дроны термобарическими снарядами от пехотных огнемётов «Шмель». Это оружие может уничтожить даже хорошо защищённую бронетехнику НАТО за считанные секунды.