Улучшают на поле боя: Дроновод объяснил, почему БПЛА ВС РФ превосходят украинские

Боец ВС РФ Александр с позывным Депутат принимает участие в СВО в качестве оператора БПЛА. За долгую службу он десять раз попадал в опасные ситуации, получал восемь контузий и одно ранение, но при этом выжил. По словам дроновода, чутьё помогает ему во время боя. А ещё он уверен, что российские беспилотники превосходят украинские аналоги.

Депутат подчеркнул, что российские дроны постоянно дорабатывают и совершенствуют прямо на поле боя с учётом текущей обстановки. В то время как ВСУ используют те дроны, которые получают от западных кураторов. К слову, Александр служит с 2014 года, за это время стал одним из лучших операторов БПЛА. Боец не только управляет разведывательными дронами, но и занимается их улучшением.

До начала военной службы Депутат торговал компьютерами в Краснодаре. Сегодня служба тоже связана с техникой и программированием, хотя он прошёл через разные рода войск, пока в 2022 году не попал в подразделение по управлению БПЛА на Херсонщине.

«В добровольческом отряде имени Василия Маргелова мне предложили попробовать что-то новое. Обучили на оператора беспилотников, мне понравилось. Обучение проходило в боевой обстановке на донецком направлении», — отметил собеседник RG.ru.