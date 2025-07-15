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15 июля, 09:57

Улучшают на поле боя: Дроновод объяснил, почему БПЛА ВС РФ превосходят украинские

Дроновод ВС РФ Депутат уверен, что российские БПЛА лучше украинских

Дроновод. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Дроновод. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Боец ВС РФ Александр с позывным Депутат принимает участие в СВО в качестве оператора БПЛА. За долгую службу он десять раз попадал в опасные ситуации, получал восемь контузий и одно ранение, но при этом выжил. По словам дроновода, чутьё помогает ему во время боя. А ещё он уверен, что российские беспилотники превосходят украинские аналоги.

Депутат подчеркнул, что российские дроны постоянно дорабатывают и совершенствуют прямо на поле боя с учётом текущей обстановки. В то время как ВСУ используют те дроны, которые получают от западных кураторов. К слову, Александр служит с 2014 года, за это время стал одним из лучших операторов БПЛА. Боец не только управляет разведывательными дронами, но и занимается их улучшением.

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До начала военной службы Депутат торговал компьютерами в Краснодаре. Сегодня служба тоже связана с техникой и программированием, хотя он прошёл через разные рода войск, пока в 2022 году не попал в подразделение по управлению БПЛА на Херсонщине.

«В добровольческом отряде имени Василия Маргелова мне предложили попробовать что-то новое. Обучили на оператора беспилотников, мне понравилось. Обучение проходило в боевой обстановке на донецком направлении», — отметил собеседник RG.ru.

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Ранее армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Солдаты модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.

Борис Эльфанд
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