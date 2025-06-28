Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением дронов «Баба-Яга» и гаубицы ВСУ

Российские расчёты FPV-дронов ГРВ «Восток» уничтожили несколько украинских гексакоптеров «Баба-Яга» на Южно-Донецком направлении, а также поразили укреплённый блиндаж противника. Птички ГРВ «Юг» ликвидировали 155-миллиметровую гаубицу М114 у Серебрянки.

Российские FPV-дроны уничтожают три «Бабы-Яги», блиндаж и гаубицу. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Расчёты FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили гексакоптеры типа «Баба- Яга» ВСУ на Южно-Донецком направлении и нанесли прицельный удар по укреплённому блиндажу националистов. Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили 155-мм гаубицу М114 в районе населённого пункта Серебрянка», — сказано в публикации.