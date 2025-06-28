Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 11:38

Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением дронов «Баба-Яга» и гаубицы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российские расчёты FPV-дронов ГРВ «Восток» уничтожили несколько украинских гексакоптеров «Баба-Яга» на Южно-Донецком направлении, а также поразили укреплённый блиндаж противника. Птички ГРВ «Юг» ликвидировали 155-миллиметровую гаубицу М114 у Серебрянки.

Российские FPV-дроны уничтожают три «Бабы-Яги», блиндаж и гаубицу. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Расчёты FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили гексакоптеры типа «Баба- Яга» ВСУ на Южно-Донецком направлении и нанесли прицельный удар по укреплённому блиндажу националистов. Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили 155-мм гаубицу М114 в районе населённого пункта Серебрянка», — сказано в публикации.

Российские зенитчики сбили свыше 250 дронов ВСУ за сутки
Российские зенитчики сбили свыше 250 дронов ВСУ за сутки

Также в Минобороны сегодня сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки поразили цели в 142 районах зоны спецоперации. Оперативно-тактическая операция, беспилотные аппараты, ракетные комплексы и артиллерия нанесли удары по пунктам дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar