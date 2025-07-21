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21 июля, 06:46

Таблетка от артиллерии: Россия создала оружие, которое само находит вражеские пушки

В Ростехе представили звукотепловой разведывательный комплекс Пенициллин

Обложка © Telegram / Ростех

Обложка © Telegram / Ростех

Российские военные получили мощный инструмент для быстрых контрударов — звукотепловой разведывательный комплекс «Пенициллин». Как сообщили в Ростехе, эта система позволяет бойцам выявлять огневые точки противника буквально за секунды и моментально передавать координаты для ответного артиллерийского огня.

«Пенициллин» – это оружие нового поколения, работающее сразу с тремя видами данных: сейсмическими, тепловыми и визуальными. Сенсоры комплекса размещены на различных позициях и фиксируют звуковые и световые всплески от выстрелов и взрывов. Благодаря автоматической обработке информации система быстро определяет местоположение вражеских орудий – от миномётов до тяжёлых гаубиц.

«Дальность обнаружения при этом впечатляет. В результате у вражеской пушки ещё не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ», – рассказали специалисты Ростеха.

Особенностью комплекса является его способность работать круглосуточно при экстремальных температурах от -40 до +60 градусов Цельсия. Важным преимуществом считается минимальное время развёртывания, что существенно повышает оперативность действий войск.

«Одно из его важнейших преимуществ – техника работает без излучения, только в пассивном режиме. Засекая залпы любых артиллерийских систем, сам комплекс остаётся недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех. Также его невозможно подавить системами РЭБ», — сказано в публикации.

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Владимир Озеров
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