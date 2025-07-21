За плечами Армии России огромный боевой опыт войны в Афганистане, двух кампаний в Чечне и других конфликтов. Поэтому ВС РФ на голову превосходят бойцов ВСУ, подготовленных США. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя появление в зоне СВО батальона, подготовленного американцами для ведения боевых действий на стороне ВСУ.

«Дело в том, что США за последние 25 лет воевали только с пастухами в Афганистане. Больше никаких боевых действий они не вели, в отличие от нашей армии...» — подчеркнул собеседник NEWS.ru.