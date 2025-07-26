Российская армия вытеснила ВСУ на южные окраины Юнаковки под Сумами и проводит зачистку

Российские войска продолжают зачистку лесных массивов юго-западнее Юнаковки в Сумской области, формируя защитный рубеж у границы с Курской областью. Сам населённый пункт почти полностью контролируется военнослужащими РФ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, операции ведутся в сложных лесистых участках, где российские подразделения расширяют контролируемую территорию, устраивая буферные зоны для предотвращения проникновения вооружённых групп с украинской стороны. Важной задачей остаётся продвижение к населённому пункту Могрица с юга, чтобы укрепить рубеж и создать опорные пункты, которые не позволят противнику перейти государственную границу.