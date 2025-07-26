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Регион
25 июля, 22:51

Получил чёрную метку: Украинский военный Мороз ликвидирован в зоне СВО после встречи с Зеленским

Военкор Котенок: Награждённый Зеленский боец ВСУ Мороз ликвидирован в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Награждённый Владимиром Зеленский украинский военный Иван Мороз был ликвидирован в зоне специальной военной операции 21 июля. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок.

Иван Мороз был уничтожен в зоне СВО после встречи с Зеленским. Фото © Telegram / Военкор Котенок

Иван Мороз был уничтожен в зоне СВО после встречи с Зеленским. Фото © Telegram / Военкор Котенок

«Есть примета: ручкаешься с наркофюрером буферной зоны: готовься к походу «до бандеры». Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как чёрную метку, и скоро был аннигилирован», — написал Котенок в своём телеграм-канале.

Морозу было 35 лет.

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Напомним, в Сети много шутят про «проклятое рукопожатие» Владимира Зеленского, после которого западные политики лишаются своих постов или даже умирают. Подобные инциденты случались с двумя британскими премьерами — Борисом Джонсоном и Риши Сунаком, с бывшим президентом США Джо Байденом и его правой рукой Камалой Харрис, пролетевшей с выборами. Также эта участь настигла президента Южной Кореи, которому парламент объявил импичмент после того, как политик ввёл в стране военное положение, и многих других.

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Никита Никонов
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