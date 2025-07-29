Попытка десанта ВСУ высадиться на Тендровской косе обернулась полным крахом

Украинские военные предприняли очередную попытку высадить десант на Тендровской косе в Херсонской области, используя четыре катера. Для прикрытия высадки ВСУ задействовали ударные беспилотники «Байрактар», а также FPV-дроны и барражирующие боеприпасы. Однако российские бойцы оперативно обнаружили врага и незамедлительно открыли огонь. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. <...> Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка «высадки» противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть», — цитирует Сальдо РИА «Новости».

Тендровская коса (или Тендра) — это остров площадью 38 квадратных километра вблизи северо-западного побережья Чёрного моря.