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Регион
29 июля, 09:29

Попытка десанта ВСУ высадиться на Тендровской косе обернулась полным крахом

Сальдо: Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ на Тендровской косе

Украинские военные предприняли очередную попытку высадить десант на Тендровской косе в Херсонской области, используя четыре катера. Для прикрытия высадки ВСУ задействовали ударные беспилотники «Байрактар», а также FPV-дроны и барражирующие боеприпасы. Однако российские бойцы оперативно обнаружили врага и незамедлительно открыли огонь. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. <...> Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка «высадки» противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть», цитирует Сальдо РИА «Новости».

Тендровская коса (или Тендра) — это остров площадью 38 квадратных километра вблизи северо-западного побережья Чёрного моря.

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ВС РФ регулярно пресекают попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах. Российские бойцы видят, когда противник пытается начать высадку и сразу же уничтожают украинскую армию прямо на подходах к берегу.

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Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Полина Никифорова
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