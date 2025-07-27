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Регион
27 июля, 10:46

Мишень – люди: Российские военные перехватили видео с дрона ВСУ, заснявшего кровавую атаку

Сальдо: РФ перехватила видео с намеренным ударом дрона ВСУ по автобусу в Маячке

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ преднамеренно атаковали гражданские объекты в Новой Маячке, что подтверждается перехваченным видео с украинского дрона. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и опубликовал в своём телеграм-канале кадры.

ВСУ преднамеренно атаковали гражданские объекты в Новой Маячке. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

На перехваченной записи видно, как украинский дроновод направляет беспилотник в сторону рынка и целенаправленно наносит удар по микроавтобусу с людьми.

«На кадрах чётко видно — это не ошибка и не случайность. Это террористическая атака, спланированная и реализованная сознательно», — подчеркнул Сальдо.

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Напомним, в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, ещё восемь человек пострадали. Среди погибших — нейрохирург, в чей дом попал снаряд. Медик скончался на месте, его жена и сын госпитализированы с травмами. Ещё один человек погиб в посёлке Новая Маячка после удара беспилотника по микроавтобусу.

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Александра Мышляева
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