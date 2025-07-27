Мишень – люди: Российские военные перехватили видео с дрона ВСУ, заснявшего кровавую атаку

ВСУ преднамеренно атаковали гражданские объекты в Новой Маячке, что подтверждается перехваченным видео с украинского дрона. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и опубликовал в своём телеграм-канале кадры.

ВСУ преднамеренно атаковали гражданские объекты в Новой Маячке. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

На перехваченной записи видно, как украинский дроновод направляет беспилотник в сторону рынка и целенаправленно наносит удар по микроавтобусу с людьми.

«На кадрах чётко видно — это не ошибка и не случайность. Это террористическая атака, спланированная и реализованная сознательно», — подчеркнул Сальдо.