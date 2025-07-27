Седьмой дрон сбит за утро над Псковской областью, в обломках опасные «сюрпризы»

Российские силы ПВО уничтожили за сегодняшнее утро седьмой беспилотник в небе над Псковской областью. На этот раз украинский дрон пытался атаковать город Порхов. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Ведерников, предупредив об опасных «сюрпризах» в обломках.

«Ещё один беспилотник противника уничтожен в небе над Порховом. Ещё раз убедительно прошу соблюдать осторожность — при уничтожении БПЛА возможен разлёт металлических элементов, в том числе поражающих элементов боевой части БПЛА. Противник оснащает БПЛА кассетными боеприпасами, которые продолжают представлять опасность даже после уничтожения беспилотника», — уточнил чиновник.