Седьмой дрон сбит за утро над Псковской областью, в обломках опасные «сюрпризы»
Псковский губернатор Ведерников: ПВО уничтожила ещё один дрон ВСУ над Порховом
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Российские силы ПВО уничтожили за сегодняшнее утро седьмой беспилотник в небе над Псковской областью. На этот раз украинский дрон пытался атаковать город Порхов. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Ведерников, предупредив об опасных «сюрпризах» в обломках.
«Ещё один беспилотник противника уничтожен в небе над Порховом. Ещё раз убедительно прошу соблюдать осторожность — при уничтожении БПЛА возможен разлёт металлических элементов, в том числе поражающих элементов боевой части БПЛА. Противник оснащает БПЛА кассетными боеприпасами, которые продолжают представлять опасность даже после уничтожения беспилотника», — уточнил чиновник.
Как писал Life.ru, шесть украинских беспилотников сбиты над Псковской областью, продолжается работа ПВО в небе над регионом. Жителей просят не приближаться к упавшим обломкам аппаратов.