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Регион
27 июля, 08:15

Седьмой дрон сбит за утро над Псковской областью, в обломках опасные «сюрпризы»

Псковский губернатор Ведерников: ПВО уничтожила ещё один дрон ВСУ над Порховом

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Российские силы ПВО уничтожили за сегодняшнее утро седьмой беспилотник в небе над Псковской областью. На этот раз украинский дрон пытался атаковать город Порхов. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Ведерников, предупредив об опасных «сюрпризах» в обломках.

«Ещё один беспилотник противника уничтожен в небе над Порховом. Ещё раз убедительно прошу соблюдать осторожность — при уничтожении БПЛА возможен разлёт металлических элементов, в том числе поражающих элементов боевой части БПЛА. Противник оснащает БПЛА кассетными боеприпасами, которые продолжают представлять опасность даже после уничтожения беспилотника», — уточнил чиновник.

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Как писал Life.ru, шесть украинских беспилотников сбиты над Псковской областью, продолжается работа ПВО в небе над регионом. Жителей просят не приближаться к упавшим обломкам аппаратов.

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Татьяна Миссуми
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