Шесть БПЛА сбито в небе над Псковской областью за утро

Уже шесть украинских беспилотников сбиты над Псковской областью, продолжается работа ПВО в небе над регионом. Новые данные об отражении атаки уточнил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, над территорией региона уничтожены 6 БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков!» — обратился к землякам глава региона и напомнил о запрете на публикацию кадров работы ПВО.