Шесть БПЛА сбито в небе над Псковской областью за утро
Губернатор Ведерников: Шесть БПЛА было сбито над Псковской областью
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Уже шесть украинских беспилотников сбиты над Псковской областью, продолжается работа ПВО в небе над регионом. Новые данные об отражении атаки уточнил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации, над территорией региона уничтожены 6 БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков!» — обратился к землякам глава региона и напомнил о запрете на публикацию кадров работы ПВО.
Часом ранее Ведерников сообщал об одном сбитом БПЛА в Невельском округе Псковской области. А с 21:50 мск 26 июля до 05:20 27 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 99 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над регионами России. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью – 36, ещё 21 беспилотник был сбит над Смоленской областью.