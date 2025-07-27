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Регион
27 июля, 04:48

Пулково закрыли для полётов из-за угрозы БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Zimovskoy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Zimovskoy

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов», – написал он в телеграм-канале.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко до этого объявил о наличии угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве региона. Он также предупредил о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.

Поезда и самолёты задерживаются в Волгоградской области после атаки БПЛА
Поезда и самолёты задерживаются в Волгоградской области после атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что в ночь на воскресенье, 27 июля, российская ПВО сбила 99 дронов ВСУ над регионами страны. Наибольшее количество беспилотников атаковали Брянскую область.

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Юния Ларсон
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