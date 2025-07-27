Пулково закрыли для полётов из-за угрозы БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Zimovskoy
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов», – написал он в телеграм-канале.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко до этого объявил о наличии угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве региона. Он также предупредил о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на воскресенье, 27 июля, российская ПВО сбила 99 дронов ВСУ над регионами страны. Наибольшее количество беспилотников атаковали Брянскую область.