Пулково закрыли для полётов из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов», – написал он в телеграм-канале.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко до этого объявил о наличии угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве региона. Он также предупредил о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.