Поезда и самолёты задерживаются в Волгоградской области после атаки БПЛА

В Волгоградской области зафиксированы задержки поездов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на станцию Жутово в Октябрьском районе. Как сообщает Южная транспортная прокуратура, в результате инцидента было нарушено электропитание контактной сети железной дороги.

«Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с возникшими задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров.

Кроме того, исходя из данных онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживаются шесть рейсов на вылет из Волгограда, а также три рейса из Москвы. Работа воздушной гавани была ограничена после полуночи.