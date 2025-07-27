Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 03:59

Поезда и самолёты задерживаются в Волгоградской области после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nblx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nblx

В Волгоградской области зафиксированы задержки поездов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на станцию Жутово в Октябрьском районе. Как сообщает Южная транспортная прокуратура, в результате инцидента было нарушено электропитание контактной сети железной дороги.

«Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с возникшими задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров.

Силы ПВО и РЭБ сбили над Смоленской областью шесть украинских БПЛА
Силы ПВО и РЭБ сбили над Смоленской областью шесть украинских БПЛА

Кроме того, исходя из данных онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживаются шесть рейсов на вылет из Волгограда, а также три рейса из Москвы. Работа воздушной гавани была ограничена после полуночи.

Напомним, ранее губернатор региона заявил о повреждении электропитания контактной сети из-за падения обломков уничтоженного украинского беспилотника. ВСУ атаковали регион ночью в воскресенье.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar