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Регион
26 июля, 22:28

Аэропорты Волгограда и Калуги временно закрыли в целях безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Волгограда и Калуги. Сообщение о закрытии аэропорта появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщает пресс-служба Росавиации.

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Работу волгоградского аэропорта ограничили после полуночи, около 00:40 мск. Сообщение о закрытии воздушной гавани в Калуге появилось в 1:28 мск.

Перед этим чуть более чем за два часа, с 21:50 до полуночи, российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 12 украинских беспилотников. Атаке БПЛА подверглись Ростовская и Брянская области, а также Республика Крым.

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Лия Мурадьян
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