Аэропорты Волгограда и Калуги временно закрыли в целях безопасности

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Волгограда и Калуги. Сообщение о закрытии аэропорта появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Работу волгоградского аэропорта ограничили после полуночи, около 00:40 мск. Сообщение о закрытии воздушной гавани в Калуге появилось в 1:28 мск.

Перед этим чуть более чем за два часа, с 21:50 до полуночи, российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 12 украинских беспилотников. Атаке БПЛА подверглись Ростовская и Брянская области, а также Республика Крым.