Погибшими при ударе дрона ВСУ в машину под Ростовом оказались хирург из Калмыкии и его брат

Погибшими в результате удара украинского дрона по автомобилю в Ростовской области оказались челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев, последние годы работавший в Москве, и его двоюродный брат. Оба мужчины — уроженцы Калмыкии. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

«В результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков. Трагедия произошла недалеко от трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста. При ударе загорелся автомобиль, в котором находились наши соотечественники», — написал чиновник.

Хасиков заверил, что находится на связи с властями Ростовской области и с семьями погибших. Он пообещал, что власти окажут необходимую помощь и поддержку родственникам скончавшихся.