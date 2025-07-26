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Регион
26 июля, 16:10

Погибшими при ударе дрона ВСУ в машину под Ростовом оказались хирург из Калмыкии и его брат

Хасиков: Погибшие при ударе дрона под Ростовом – хирург из Калмыкии и его брат

Обложка © МЧС Ростовской области

Обложка © МЧС Ростовской области

Погибшими в результате удара украинского дрона по автомобилю в Ростовской области оказались челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев, последние годы работавший в Москве, и его двоюродный брат. Оба мужчины — уроженцы Калмыкии. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

«В результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков. Трагедия произошла недалеко от трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста. При ударе загорелся автомобиль, в котором находились наши соотечественники», — написал чиновник.

Хасиков заверил, что находится на связи с властями Ростовской области и с семьями погибших. Он пообещал, что власти окажут необходимую помощь и поддержку родственникам скончавшихся.

В Ростовской области обломками дрона повредило здание ж/д станции
В Ростовской области обломками дрона повредило здание ж/д станции

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область погибли два человека. Они находились в автомобиле, который загорелся из-за прилёта вражеского дрона.

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Татьяна Миссуми
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