Погибшими при ударе дрона ВСУ в машину под Ростовом оказались хирург из Калмыкии и его брат
Хасиков: Погибшие при ударе дрона под Ростовом – хирург из Калмыкии и его брат
Обложка © МЧС Ростовской области
Погибшими в результате удара украинского дрона по автомобилю в Ростовской области оказались челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев, последние годы работавший в Москве, и его двоюродный брат. Оба мужчины — уроженцы Калмыкии. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.
«В результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков. Трагедия произошла недалеко от трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста. При ударе загорелся автомобиль, в котором находились наши соотечественники», — написал чиновник.
Хасиков заверил, что находится на связи с властями Ростовской области и с семьями погибших. Он пообещал, что власти окажут необходимую помощь и поддержку родственникам скончавшихся.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область погибли два человека. Они находились в автомобиле, который загорелся из-за прилёта вражеского дрона.