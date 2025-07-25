Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 08:17

В Ростовской области обломками дрона повредило здание ж/д станции

Слюсарь: В Ростовской области обломки дрона повредили здание ж/д станции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Массированная атака украинских беспилотников на районы Ростовской области привела к взрыву и повреждению здания на железнодорожной станции в селе Песчанокопское. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — написал глава области.

Также по словам главы региона, в частных домах хутора Светлый и села Песчанокопское взрывной волной выбило окна. Кроме того, падение обломков спровоцировало возгорание сухой травы во дворах села Генеральское и хутора Малая Федоровка. Пожарные ликвидировали возгорание.

ВСУ атаковали шахту Засядько в Донецке
ВСУ атаковали шахту Засядько в Донецке

Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами РФ. Наиболее массированная атака пришлась на Белгородскую область, где сбили 25 беспилотников в небе.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar