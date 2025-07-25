В Ростовской области обломками дрона повредило здание ж/д станции

Также по словам главы региона, в частных домах хутора Светлый и села Песчанокопское взрывной волной выбило окна. Кроме того, падение обломков спровоцировало возгорание сухой травы во дворах села Генеральское и хутора Малая Федоровка. Пожарные ликвидировали возгорание.