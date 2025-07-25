В Ростовской области обломками дрона повредило здание ж/д станции
Слюсарь: В Ростовской области обломки дрона повредили здание ж/д станции
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Массированная атака украинских беспилотников на районы Ростовской области привела к взрыву и повреждению здания на железнодорожной станции в селе Песчанокопское. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — написал глава области.
Также по словам главы региона, в частных домах хутора Светлый и села Песчанокопское взрывной волной выбило окна. Кроме того, падение обломков спровоцировало возгорание сухой травы во дворах села Генеральское и хутора Малая Федоровка. Пожарные ликвидировали возгорание.
Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами РФ. Наиболее массированная атака пришлась на Белгородскую область, где сбили 25 беспилотников в небе.