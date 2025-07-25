ВСУ атаковали шахту Засядько в Донецке
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ВСУ нанесли удар по шахте имени Засядько в Донецке, вызвав пожар в административном здании. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
«Ударили [ВСУ] по территории шахты Засядько. Произошёл пожар. К счастью, без пострадавших», — заявили в оперативных службах.
По их данным, атака, предположительно, была проведена с использованием РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о взрывах и срабатывании ПВО в городе.
Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами РФ. Наибольшее количество дронов — 25 — уничтожили в небе над Белгородской областью.