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Регион
25 июля, 07:21

ВСУ атаковали шахту Засядько в Донецке

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

ВСУ нанесли удар по шахте имени Засядько в Донецке, вызвав пожар в административном здании. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Ударили [ВСУ] по территории шахты Засядько. Произошёл пожар. К счастью, без пострадавших», — заявили в оперативных службах.

По их данным, атака, предположительно, была проведена с использованием РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о взрывах и срабатывании ПВО в городе.

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Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами РФ. Наибольшее количество дронов — 25 — уничтожили в небе над Белгородской областью.

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Александра Мышляева
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