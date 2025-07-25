ВСУ атаковали шахту Засядько в Донецке

ВСУ нанесли удар по шахте имени Засядько в Донецке, вызвав пожар в административном здании. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Ударили [ВСУ] по территории шахты Засядько. Произошёл пожар. К счастью, без пострадавших», — заявили в оперативных службах.

По их данным, атака, предположительно, была проведена с использованием РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о взрывах и срабатывании ПВО в городе.