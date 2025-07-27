Нейрохирург погиб в результате атак ВСУ на Херсонщину, ранены 8 человек

В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в Херсонской области погибли два мирных жителя, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Погибли два мирных жителя, восемь — получили ранения», — написал он.

По словам Сальдо, в посёлке Алешки снаряд попал в дом нейрохирурга, который скончался на месте. Его жена и сын доставлены в больницу с травмами. Ещё один человек погиб в Новой Маячке после атаки беспилотника на микроавтобус — пятеро пострадали, двое из них направлены в медучреждения.

Губернатор добавил, что среди раненых оказался сотрудник лесхоза, тушивший пожар в районе Новой Маячки. Его также госпитализировали.