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Регион
27 июля, 09:23

Нейрохирург погиб в результате атак ВСУ на Херсонщину, ранены 8 человек

Сальдо: Два человека погибли в результате атак ВСУ на Херсонскую область

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в Херсонской области погибли два мирных жителя, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Погибли два мирных жителя, восемь — получили ранения», — написал он.

По словам Сальдо, в посёлке Алешки снаряд попал в дом нейрохирурга, который скончался на месте. Его жена и сын доставлены в больницу с травмами. Ещё один человек погиб в Новой Маячке после атаки беспилотника на микроавтобус — пятеро пострадали, двое из них направлены в медучреждения.

Губернатор добавил, что среди раненых оказался сотрудник лесхоза, тушивший пожар в районе Новой Маячки. Его также госпитализировали.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области украинский дрон атаковал автомобиль. Погибли два человека — челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев и его двоюродный брат. Насанкаев работал в Москве. Оба мужчины родились в Калмыкии.

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Александра Мышляева
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