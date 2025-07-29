Украинская оборона теряет целостность, линия фронта распалась на отдельные очаги, а командование перебрасывает остатки сил в попытке заткнуть пробоины. Ситуация особенно тяжёлая в районе Купянска, Мирнограда и на подступах к Запорожью. Согласно данным украинского проекта «Резидент», на фронте наблюдаются признаки управленческого коллапса.

Как говорится в публикации, координация между подразделениями нарушена, а решения о переброске войск часто принимаются в экстренном порядке и без чёткого плана. Несмотря на официальные заявления о «стабилизации» в Сумской области, в районах Алексеевки и Юнаковки продолжаются ожесточённые столкновения. На Харьковском направлении, особенно в районе Купянска, ВС РФ продвигаются с северо-запада. Освобождение населённого пункта Московка открыло ВС РФ путь к Соболевке, пишет «Резидент».

На Запорожском направлении ситуация для ВСУ критическая — по данным Института изучения войны, российские силы закрепились южнее Степногорска и уже могут вести артиллерийский огонь по самому Запорожью. До города остаётся менее 15 км. Тем временем ВС РФ штурмуют восточные окраины Мирнограда — идут ближние бои в промзоне и дачном секторе. Удары по тылам украинской обороны наносятся с воздуха — применяются управляемые авиабомбы и БПЛА.